PSV zoekt naar richting na de verkoop van Cody Gakpo en wil dat de jaarlijkse kosten met miljoenen omlaaggaan

Dit is wat er bij PSV deze winter kan veranderen in de selectie: Gakpo wordt bij een vertrek zonder meer vervangen

PSV is op dit moment in Zuid-Spanje volop bezig om de plannen voor de tweede seizoenshelft vorm te geven. Bij de club is algemeen directeur Marcel Brands in deze periode ook technisch eindverantwoordelijk. Hij bekijkt momenteel hoe de selectie er de komende periode uit moet komen te zien, in overleg met trainer Ruud van Nistelrooij.

17 december