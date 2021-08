PSV zoekt nog naarstig naar versterkingen: ‘Eén diepe spits is te weinig’

,,Als je kijkt naar onze ploeg, hebben we op dit moment bijvoorbeeld maar één volwaardige diepe spits tot onze beschikking. Dat is zeker als je naar andere teams kijkt gewoon weinig. Mocht het zo zijn dat spelers niet meer vertrekken en zou het hierbij blijven, dan gaan we alles doen wat we kunnen om iedereen in vorm te krijgen en te houden. We krijgen ook Maxi Romero over een paar weken nog terug en dat is een speler die een jaar geblesseerd is geweest. Wel is hij een speler die ons nog iets kan brengen.”

Kwaliteit

Schmidt antwoordde ook op de vraag wat het hoogst op zijn verlanglijstje staat als volgt. ,,Kwaliteit. Extra kwaliteit hebben we nodig”, gaf hij aan. Samen met directeur voetbalzaken kijkt hij de komende dagen of er nog mogelijkheden op de transfermarkt zijn. ,,Voor mij is het nu makkelijk omdat ik me concentreer op de ploeg die tegen FC Groningen gaat spelen. Dat is een belangrijke wedstrijd, waarin we een intensieve zomer met enorm veel wedstrijden goed willen afsluiten.” PSV lijkt daarin Davy Pröpper te moeten missen, want hij was niet bij de afsluitende training.

De trainer ging ook nog in op de selectie van Joël Drommel en Cody Gakpo voor Oranje, die hij verdiend vindt. ,,Joël heeft bij ons een start gemaakt die voor de bondscoach aanleiding is geweest om hem uit te nodigen. Dit is een heel goed moment daarvoor en zo kan hij daar laten zien waartoe hij in staat is. Cody was ook de afgelopen wedstrijden soms ongrijpbaar en heeft na zijn blessure vorig seizoen een heel goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij is niet voor niks reserve-aanvoerder geworden. Bij hem heb ik afgelopen week ook leiderschap gezien.”