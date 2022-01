PSV’er Dante Rigo gaat nu in België zijn geluk beproeven

De situatie van Rigo was in Eindhoven uitzichtloos. Hij trainde in het eerste deel van dit seizoen mee bij Jong PSV, maar kon vanwege leeftijdsregels geen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie spelen. De afgelopen weken was Rigo bij Sparta op stage, maar dat liep vooralsnog op niks uit. Nu geeft Beerschot hem een kans. Die ploeg zit in de Belgische hoogste afdeling in grote problemen in is met negen punten uit twintig duels de nummer laatst.