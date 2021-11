PSV’er Mwene na verrassende en nieuwe ervaring tegen AS Monaco: ‘Waren niet sterk genoeg aan de bal’

Hij was misschien wel de grootste verrassing in de basisopstelling van PSV, en dan vooral vanwege zijn positie. Phillipp Mwene (27) speelde dit seizoen uitsluitend als vleugelverdediger bij PSV, maar in Monaco was hij gisteravond als ‘halve tien’ de vervanger van Mario Götze. ‘Een nieuwe ervaring.’

Ja, het was voor Phillipp Mwene even wennen om zo aanvallend te spelen. Hij speelde in zijn tijd als speler van 1. FC Kaiserslautern en later bij FC Mainz weleens als rechter- of linkermiddenvelder in een 3-5-2-formatie, maar dat is alweer even geleden. Tegen AS Monaco speelde hij zelfs nog aanvallender, trainer Roger Schmidt gaf hem de voorkeur boven Armindo Bruma als ‘halve tien’. Mwene legde zelf uit waarom. ,,Mijn eerste taak was om geen doelpunten tegen te krijgen, we hebben er de laatste tijd veel te veel tegen gehad. En als we de bal hadden, moest ik mee de aanval zoeken.”

Dat laatste ging slecht, erkende Mwene in het verouderde perszaaltje van het Stade Louis II. PSV maakte in de ogen van de Oostenrijker ‘te veel foute keuzes aan de bal’ om het AS Monaco écht lastig te maken. Dat was toch zonde, zeker omdat de thuisploeg te pakken was. ,,Zeker de eerste helft voelden we dat er wat te halen viel, we veroverden toen ook veel ballen, maar hebben er te weinig uitgehaald. We waren niet sterk genoeg aan de bal.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Phillipp Mwene © REUTERS

Thuiswedstrijd op vreemde bodem

Mwene voelde zich ook gesteund door het meegereisde publiek. De 1.000 uitsupporters zorgden in het zielloze decor in Monaco, waar veel stoeltjes leeg waren, nog voor enige sfeer. Daardoor voelde het alsof PSV een soort van thuiswedstrijd speelde. ,,We hoorden de fans van Monaco niet echt, die van ons wél. En goed ook. Hun steun motiveerde ons ook extra, we hadden de supporters graag de punten gegeven, maar helaas is het niet gelukt.”

Toch, Mwene wilde vooral positief blijven. Hij concludeerde dat PSV overwintering in de Europa League nog altijd in eigen hand heeft, ook al door het gelijkspel van Real Sociedad tegen Sturm Graz. Maar ook de Oostenrijker kon niet ontkennen dat de vele blessures in de ploeg het PSV soms lastig maken. ,,Het is ongelukkig, het zijn ook nog eens belangrijke jongens die geblesseerd zijn. Daar moeten we professioneel mee omgaan, we hebben genoeg goede spelers over. Kijk maar naar Guti (Erick Gutiérrez, red.), die heeft lang niet gespeeld, maar gaf ons energie.”

In Monaco vielen Yorbe Vertessen (rib) en Carlos Vinícius (kramp) ook nog uit. Pech of heeft het met het schema te maken? ,,Dat laatste speelt ook een rol, ook in combinatie met onze stijl. Normaal zetten we met veel energie hoog druk. Dat is onze stijl, daar willen we aan vasthouden. Want in mijn ogen is het tot nu toe vrij succesvol.”