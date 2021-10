PSV’er Ramalho bewaart het beste voor het laatst tegen PEC: ‘Niet gehoopt dat we zo zouden winnen’

Nee, André Ramalho (29) was niet uitzinnig van vreugde na de 3-1 overwinning op PEC Zwolle. Dat PSV het verschil pas in de slotfase wist te maken, stemt hem kritisch. ,,De trainer waarschuwde ons vooraf al en dan nog komen we snel op achterstand. Als verdediger ben ik ook zeker niet tevreden.”

Volgens Ramalho was de vroege tegentreffer, PEC scoorde al na twee minuten, cruciaal voor het verloop van de wedstrijd. Daardoor kon de hekkensluiter van de eredivisie zich terugtrekken en moest PSV maar een gaatje zien te vinden in de defensie. ,,Dat we één moment niet op stonden te letten, achtervolgde ons nu”, wist Ramalho, die met een rake kopbal in de 84ste minuut de ban brak: 1-1. Daarna was het verzet van PEC ook meteen gebroken.

Quote Ik hoop dat we in het vervolg eerder gaan scoren

Cody Gakpo en Olivier Boscagli zorgden uiteindelijk voor een 3-1 overwinning. Ramalho, met een lichte zucht in zijn stem: ,,Ik had niet gehoopt dat we zo zouden winnen, bij voorkeur beslissen we het eerder in de wedstrijd.” Toch past het wel bij PSV de laatste maanden, van de laatste tien doelpunten vielen er zeven na de 82ste minuut. ,,Dat is best een indrukwekkende statistiek. Het toont aan dat het met de mentaliteit in onze ploeg wel goed zit en dat we blijven vechten. Ik hoop dat we in het vervolg eerder gaan scoren, zeker als we zoveel kansen krijgen.”

Klaar voor belangrijke week?

Want PSV kreeg inderdaad, zeker voor rust, aardig wat kansen tegen PEC Zwolle. Toch duurde het lang voordat de goals vielen, net als in het thuisduel met Sparta (2-1). ,,Tegen Sparta hielden we wél de nul, nu niet. Ik vind dat we beter moeten leren de nul te houden. Zeker tegen een team als PEC, zij loeren vaak op één of twee kansjes.”

Desondanks maakt Ramalho zich geen zorgen. PSV is volgens hem klaar voor de komende wedstrijden met AS Monaco (donderdag) en Ajax (zondag). ,,Dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Natuurlijk zijn het teams van hoog niveau, Monaco hoort eigenlijk in de Champions League. Toch moeten wij altijd voor de winst spelen.”