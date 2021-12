PSV’er Ramalho weet wat er nodig is om succesvol te zijn in Baskenland: ‘Het zal niet makkelijk worden’

André Ramalho (29) weet uit ervaring hoe lastig een wedstrijd in een regenachtig Baskenland kan zijn. Met Red Bull Salzburg lukte het hem al eens om ten koste van Real Sociedad door te gaan in de Europa League. Met PSV donderdag weer? ,,Het zal niet makkelijk zijn, maar we doen er alles aan.”

Het geheugen van de Braziliaanse verdediger van PSV blijkt feilloos. Als een Spaanse verslaggever vraagt naar zijn eerdere wedstrijden tegen de ploeg uit San Sebastián in 2018 weet hij nog dat Red Bull Salzburg thuis met 2-1 won en er vervolgens in Spanje een gelijkspel (2-2) uit sleepte. ,,Het waren twee hele moeilijke wedstrijden, het Real Sociedad van toen was - net als nu - een hele sterke ploeg. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar zal zijn.”

Quote Zij staan vijfde in La Liga, wij zijn derde in Nederland. We moeten vanaf de aftrap direct scherp zijn André Ramalho (29), PSV

Het publiek kan in het Estadio Anoeta fel, heel fel, zijn. Real Sociedad kreeg onlangs nog een boete omdat er voor de derde keer dit seizoen voorwerpen op het veld werden gegooid. Dat de Basken de laatste weken uit vorm zijn én een aantal sleutelspelers missen, maakt volgens Ramalho weinig uit. ,,Ze staan vijfde in La Liga, wij zijn derde in Nederland. We moeten vanaf de aftrap direct scherp zijn. En ja, we weten dat we genoeg hebben aan een punt om door te gaan, maar daar moeten we niet op spelen. Dat werkt vaak averechts”, benadrukt Ramalho nog eens.

Volledig scherm André Ramalho verwacht een zware strijd in San Sebastián, waar PSV zich donderdagavond kan plaatsen voor de nawinterse tussenronde van de Europa League. © EPA

Lessen trekken

Hij vindt ook dat zijn ploeg lessen moet trekken uit de heenwedstrijd. PSV kwam via Mario Götze op voorsprong, maar binnen een mum van tijd stond het 1-2 voor de Basken. ,,We waren na die 1-0 niet wakker genoeg, dat mag ons niet nog een keer gebeuren. Ik heb er vertrouwen in dat we daarin verder zijn dan toen. Dat voel ik aan alles.”

Het biedt volgens Ramalho vertrouwen dat zijn ploeg na de zeperd tegen Ajax (5-0) steeds beter is gaan draaien en de laatste weken veel minder doelpunten tegen kreeg. ,,We zijn veel constanter nu. Ik zei na Ajax al dat we erg goed naar onszelf moesten kijken, ook naar de achterhoede. Dat hebben we gedaan en moeten we blijven doen.”