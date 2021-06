PSV’ers blijven na mislukt EK waardevolle prooien op de transfermarkt

Bondscoach Frank de Boer beschouwde Donyell Malen tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië als een 60 minuten-speler, zo zei hij na ‘de wissel’. De spits van PSV was in zijn ogen niet fit genoeg om een volle wedstrijd te spelen en dat was de reden om hem tegen Tsjechië al vroeg in de tweede helft van het veld te halen en Quincy Promes in te brengen. Het was minimaal opvallend te noemen, omdat Malen kort daarvoor nog een volle sprint aflegde en had moeten scoren.