PSV’ers Doan en Gutiérrez doen goede zaken met hun land

Ritsu Doan nam Japan gisteren op sleeptouw bij de tweede wedstrijd van het nationale team tijdens de Olympische Spelen in eigen land. Met een goal vanaf de stip en een assist was de PSV’er succesvol tegen Mexico, in een duel dat met 2-1 naar Japan ging. De Aziaten wonnen ook hun eerste ontmoeting en wezen Zuid-Afrika met 1-0 terug.

Doan krijgt na het toernooi de kans om zich bij PSV weer naar een bepalende rol te spelen. Hij is zeker nog niet ‘opgegeven’, omdat hij zich vorig seizoen bij Arminia Bielefeld terugknokte en goede cijfers noteerde in de Bundesliga. Doan komt in aanmerking voor de aanvallende posities en heeft in Eindhoven nog een lang contract, tot medio 2024.

Gutiérrez

Zijn PSV-collega Érick Gutiérrez speelt op dit moment met Mexico het toernooi om de Gold Cup en is daarin succesvol. Gisteren stond de PSV'er voor het eerst tijdens het evenement niet in de basis en viel hij twintig minuten voor tijd in. Mexico won met 3-0 van Honduras en is daardoor geplaatst voor de halve finale, waarin Costa Rica of Canada de tegenstander zal zijn.

Gutiérrez keert volgende maand ook terug in Eindhoven en het idee is op dit moment dat hij een transfer gaat maken. Eerder werd bekend dat het Italiaanse Fiorentina belangstelling voor hem had, maar tot op heden is dat nog op niks uitgelopen. Gutiérrez speelde afgelopen seizoen weinig, maar heeft door de optredens met Mexico zeker nog een marktwaarde van meerdere miljoenen. PSV kocht hem in augustus 2018 voor een bedrag van naar schatting zo'n acht miljoen euro (inclusief bonussen).