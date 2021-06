PSV’ers merken al bij de eerste training een nieuwe hiërarchie in de groep

PSV loot vandaag voor Champions Lea­gue-voorrondes, die zonder uitsuppor­ters worden gespeeld

16 juni PSV loot woensdag in het kantoor van de UEFA mee bij de tweede voorrondes voor het toernooi om de Champions League van komend seizoen. Om 12.00 wordt duidelijk tegen wie de Eindhovenaren op 20 of 21 juli en 27 of 28 juli actief zijn: Galatasaray, Rapid Wien of FC Midtjylland.