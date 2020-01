Puma komt bij PSV in rijtje met Le Coq Sportif, Adidas, Nike en Umbro

OverzichtSinds PSV zich in 1970 voor het eerst aan een kledingsponsor verbond, verzorgden vier concerns de wedstrijdkleding en later ook de clubmerchandising van de Eindhovenaren. Met Puma komt daar vanaf volgend seizoen een vijfde merk bij. Een overzicht.

1970 - 1974: Le Coq Sportif

De allereerste kledingsponsor van PSV was Le Coq Sportif. De Franse fabrikant was in die tijd behalve bij PSV ook te zien op de tenues van Ajax, Feyenoord, Chelsea en het Argentijnse nationale elftal.

Ralf Edström in 1973 in het PSV-tenue van Le Coq Sportif.

1974 - 1995: Adidas

Na Le Coq Sportif was het de beurt aan Adidas, dat in die tijd ook nog eigenaar was van Le Coq Sportif. Het Duitse sportmerk bleef maar liefst 21 jaar aan PSV verbonden, nog altijd een record voor de club. In het shirt van Adidas won PSV in 1978 de UEFA Cup, tegenwoordig bekend onder de naam Europa League, en in 1988 de Europa Cup I, de voorganger van de huidige Champions League.

Juul Ellerman en Edward Linskens in 1988 in het Adidas-tenue van PSV.

1995 - 2015: Nike

In de zomer van 1995 ging PSV in zee met Nike. Een lang en succesvol huwelijk eindigde precies twintig jaar later, omdat het Amerikaanse sportmerk koos voor een koerswijziging en besloot om vol in te zetten op de crème de la crème van de mondiale voetbalwereld. De Eindhovenaren kozen eieren voor hun geld en gingen op zoek naar een nieuwe kledingsponsor.

Memphis Depay in actie voor PSV in 2014 in het speciale jubileumshirt van Nike ter ere van het honderdjarig bestaan van de club.

2015 - 2020: Umbro

Daar waar Nike PSV alleen nog standaardontwerpen wilde bieden, stapte Umbro in. De Britse fabrikant toonde zich wel bereid om de Eindhovenaren in een authentiek shirt te hullen en te zorgen voor unieke tenues. In de ‘Umbro-jaren’ kroonde PSV zich twee keer tot landskampioen.

Donyell Malen begin dit seizoen in het meest recente en PSV-tenue van Umbro.

2020 - minimaal 2025: Puma

Omdat de verbintenis met Umbro op 1 juli van dit jaar afloopt, was PSV vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe kledingsponsor. Het oog is gevallen op Puma, dat na Adidas de tweede Duitse kledingsponsor gaat worden van PSV. De club gaat de komende jaren naar verwachting miljoenen meer verdienen aan de verkoop van kleding.