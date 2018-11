Ramselaar en Romero schieten Jong PSV langs beloften van AZ

Dankzij goals van Bart Ramselaar en Maxi Romero (2) bemachtigden de Eindhovense talenten weer een plek in het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Ramselaar scoorde voor rust met het hoofd en pikte een afgeslagen inzet van Romero op. De Argentijn wist de score te verdubbelen na een voorzet van Matthias Verreth en was ook in de slotfase nog trefzeker.

Voor Ramselaar was het de derde goal in twee duels in de eerste divisie en voor Romero waren het zijn tweede en derde treffer van het seizoen. De Argentijn had nog vaker kunnen scoren, maar slaagde daar niet in. Hij kreeg bijvoorbeeld een goede kans na een voorzet van Laros Duarte, maar schoot over. Jong AZ bood in de eerste helft meer weerwerk dan na rust, maar kwam in de slotfase via Thijs Oosting toch nog aan een goal. Keeper Yanick van Osch van Jong PSV verrichtte een aantal goede reddingen en dat gold ook voor AZ’er Joey Roggeveen. Hij had misschien wel de mooiste redding van de wedstrijd, door een inzet van Ramselaar nog ternauwernood met een uitgestrekte arm te pareren.