Ramselaar kan met de kin omhoog naar FC Utrecht

Dat kan hij met opgeheven hoofd doen. Er klinkt veel waardering voor hem vanuit het Eindhovense, waar hij ondanks een gebrek aan speeltijd populair bleef bij de aanhang. Ramselaar dwong met zijn houding respect af, omdat hij zich als professional bleef opstellen nadat zijn status onder trainer Mark van Bommel ineens radicaal veranderde. Wanklanken of briesende teksten van een zaakwaarnemer waren nergens te lezen en werkweigering was er al helemaal niet. Niks abnormaals in een gezonde werkrelatie, maar kom er maar eens om in een wereld waarin de emotie soms de overhand neemt bij een rigoureuze verandering. De situatie vrat zeker aan Ramselaar, maar hij probeerde die - vergeefs - ten goede te keren door hard te blijven werken.

Hij dwong zodoende wel nog zijn plaats op de reservebank nog af, zelfs donderdag nog bij PSV-Apollon Limassol. Dat kon, omdat Ramselaar de rug recht hield en iedereen in de ogen kon blijven kijken. Ook toen het voor hem soms moet hebben gevoeld alsof Van Bommel met een schaar de licht opgaande lijn in zijn ontwikkeling doorknipte. De trainer deed dat niet voor zijn lol, maar omdat hij meende dat andere spelers beter bij zijn tactische wensen met snelle balcirculatie en minder lopen met de bal pasten. Een keuze waar Ramselaar het niet altijd mee eens was, maar die hij naar buiten toe wel respecteerde en waarbij hij ook probeerde om tóch te doen wat dan wel werd gevraagd. Ramselaar en zijn omgeving beseften ook wel dat hij zeker nog geen sterkhouder bij PSV was en dat een aantal dingen ook beter moest.

Verbond

Bart Ramselaar haalde na zijn entree bij PSV drie keer het Nederlands elftal, werd landskampioen in 2018, speelde in de Champions League en leek op weg naar een duurzaam verbond met de Eindhovense club. Een enkele keer trok hij het elftal met zijn loopacties of een goal erdoor in een wedstrijd waarin het niet liep. Drie jaar geleden kwam de Amersfoorter voor 4,3 miljoen euro over vanuit De Galgenwaard en nu gaat hij dus terug naar Utrecht. Als de laatste details zaterdag afgerond zijn en Ramselaar medisch goedgekeurd is, sluit hij direct aan op de voor hem vertrouwde grond. Vrijdagavond begon de keuring, nadat de clubs al overeenstemming hadden bereikt over een verkoop. Een deal waarvoor alle partijen wat water bij de wijn moesten doen en die misschien even pijn doet, maar tegelijkertijd veel pijn verlicht en kansen biedt voor Ramselaar.

Sportief gaat hij via de zijdeur naar Utrecht, maar voor velen geldt het toch als een vertrek door de voordeur van het Philips Stadion, omdat Ramselaar als gezegd nooit jengelde over zijn situatie. Hij kwam al niet meer in het stuk voor en was veroordeeld tot wedstrijden bij het beloftenteam, waar hij dit seizoen vanwege zijn leeftijd niet meer kan spelen. Voor Jong PSV is en was hij ook te goed, was in elk duel zichtbaar.