Reinier Robbemond naar PSV, Ruud Brood moet weg

Daarnaast blijven ook Boudewijn Zenden en Ruud Hesp binnen de staf. Het contract van Zenden loopt tot midden 2019 en dat van Hesp is verlengd tot midden 2020. Een en ander houdt in dat Ruud Brood weggaat bij PSV. De 55-jarige oefenmeester had weliswaar zijn woord aan de club gegeven en wilde door, maar moet wijken voor Robbemond.