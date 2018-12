Rendement om te zoenen voor Cody Gakpo: ‘Natuurlijk heb ik ook ambities’

PSV heeft al de beschikking over bepalende buitenspelers als Hirving Lozano en Steven Bergwijn en ook Donyell Malen timmert al maanden aan de weg. Achter hen staat alweer een nieuwe lichting aanvallers klaar. Een niveau lager lieten Cody Gakpo (19) en Zakaria Aboukhlal (18) zich maandagavond gelden bij een topvoorstelling van Jong PSV. De Eindhovense beloften zorgden voor een kater in het kamp van de (na gisteren) gewezen koploper Go Ahead Eagles, dat tureluurs en met een 5-1 nederlaag Eindhoven verliet. Jong PSV kende in het Jan Louwers Stadion geen enkel ontzag voor en ook geen mededogen met de Deventerse titelkandidaat. Het werd een lijdensweg voor ‘Kowet’ en 8-1 of 9-1 was niet eens een onlogische uitslag geweest.

Schoonheid

Gakpo was de grote man, met drie goals. En wat voor goals. Met name de laatste, een stiftje over Verhulst, was van grote schoonheid. Voor het eerst mocht hij de wedstrijdbal mee naar huis nemen na een duel in het betaald voetbal. ,,Die krijgt een mooi plekje”, vertelde de Eindhovenaar direct. ,,Ik speel hier mijn wedstrijden en het lijkt me duidelijk dat je je dan graag wilt laten zien. We hadden er duidelijk plezier in”, zei hij over de zege. ,,We hebben veel goede spelers bij PSV en het gaat goed bij het eerste elftal, maar natuurlijk heb ik ook ambities.” In de laatste duels boekt Gakpo een rendement om te zoenen: 9 treffers in de laatste 4 officiële wedstrijden. Daarbij zitten ook vier interlandgoals bij Oranje onder 20. ,,Een van mijn doelen is om zo bepalend mogelijk te zijn. Vandaag liep het lekker bij ons en ook Zakaria en Joël (Piroe, red.) speelden goed.”