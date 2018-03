René van de Kerkhof: 'PSV zal volgende week geladen zijn'

De grote vraag is of de veegpartij van Willem II tegen PSV van zaterdag de kwetsbaarheid van PSV bevestigt of slechts een incident is. Het bekendste voorbeeld van een eenmalige valse noot in een successeizoen is natuurlijk PSV - FC Wageningen van december 1977. Trainer Frans Körver had een aantal PSV'ers met vakantie-artikelen zien lopen en maakte daarmee bij de Wageningers het idee los dat er een bekerstunt mogelijk was. Het werd misschien wel de grootste verrassing in de PSV-geschiedenis: 1-6 luidde het eindoordeel in het voordeel van de middenmoter in de eerste divisie.