Reportage uit Duitsland: PSV voelt wel druk, maar geen stress op weg naar het nieuwe seizoen

PSV heeft tijdens het zomerse trainings­kamp in Duitsland deze 29 spelers aan boord

5 juli PSV reist maandag met 29 spelers (waaronder drie keepers) af naar het zomerse trainingskamp in het Duitse Marienfeld. Daarbij is ook spits Maxi Romero, die toewerkt naar een rentree en al wat verder is dan keeper Maxime Delanghe en middenvelder Richie Ledezma. Zij blijven in Eindhoven.