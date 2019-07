Reportage uit Verbier: PSV traint, verbouwt en racet tegen de klok

PSV staat over twee weken in het Philips Stadion aan de aftrap tegen FC Basel, dat in een tweeluik verslagen moet worden om uitzicht te houden op een hoofddoel in het seizoen: Champions League-plaatsing. Een paar uur ten zuiden van de Zwitserse grensstad bereidden de Eindhovenaren zich een week toegewijd voor, in een periode vol onzekerheden.

,,Hé. Het lijkt wel een carrousel in de kermis”, roept PSV-trainer Mark van Bommel zaterdagmorgen als zijn spelersgroep van 24 man op een paar vierkante meters in Zwitserland naar zijn smaak teveel draait en miert. Hij legt het spel even stil en wil een betere uitvoering van een trainingsvorm, waarbij de bal alleen over de grond mag gaan. ,,Praat met elkaar”, zegt hij onder meer tegen zijn veldspelers, die hun oefeningen in warme Alpenlucht mogen trainen. Een streling voor de longen, waarvan de komende maand veel gevraagd wordt.

Bovenmenselijk

Met een paar imponerende cols op de achtergrond werkt PSV zich elke dag in het zweet en bereidt de ploeg van Van Bommel zich voor op wat komen gaat. Dat is niet mals: 11 wedstrijden in 32 dagen is vanaf 23 juli een realistisch scenario. In Verbier moet dus al gebikkeld worden. Zelfs voor de doorgewinterde PSV’ers, die al voor de vierde keer richting Zwitserland togen, is het natuurgeweld rondom het trainingsveld nog altijd inspirerend. Terwijl Van Bommel zijn wensen en inzichten probeert in te slijpen, leveren andere sporters op en tussen de bergen bovenmenselijke prestaties. Verbier was afgelopen weekend het decor van een hardloopwedstrijd over liefst 111 kilometer, op een parcours waar zelfs in de wielersport de beste klimgeiten hallucinaties van zouden krijgen. De graatmagere ultra-atleten die om de overwinning strijden, doen een uur of zestien over de bizarre tocht. Sommigen hebben er 32 uur voor nodig, gewoon omdat het kan. Of nog langer, omdat meedoen soms belangrijker is dan winnen.

Volledig scherm Pablo Rosario vloog er in de eerste helft een keer hard in tijdens het oefenduel met OGC Nice. © ANP

Dat laatste adagium spreekt Van Bommel allesbehalve aan. Nee, hij is als speler en trainer niet naar PSV is gekomen om de Olympische gedachte onder de aandacht te brengen. Een coach moet zijn elftal beter maken, maar ook prijzen winnen en dat laatste is nog niet gelukt. Van stress is bij de trainer ogenschijnlijk nog geen sprake en dat zou ook onverstandig zijn. Twee jaar geleden was bij de PSV’ers in Verbier de druk van een vroege Europa League-voorronde meer zichtbaar. De in het zwart geklede technische staf stond wel erg massaal en met nogal strakke en bijna onheilspellende blikken langs de rand van het veld. Een paar weken later was een van de grootste echecs uit de clubgeschiedenis een feit, nadat PSV van het onbekende NK Osijek verloor.

Transfermarkt

Twee jaar later werkt de nieuwe ploeg van Van Bommel - die nog volop in transitie is - gestaag en gedisciplineerd toe naar het eerste wedstrijdmoment over twee weken, thuis tegen FC Basel. Van Bommel en zijn technische staf proberen zoveel mogelijk informatie en beelden aan te reiken, om onder lastige omstandigheden toch een goed resultaat te kunnen bereiken. De transfermarkt is nog wekenlang open en dat zorgt voor de nodige onduidelijkheid, waar de coach zich niet door wil laten afleiden. Het is roeien met de riemen die er zijn en voorzover er al onduidelijkheid mocht zijn over de samenwerking tussen technisch manager John de Jong van PSV en Van Bommel is de trainer duidelijk. Hij laat weten dat iedereen er alles aan doet om versterkingen tijdig binnen te halen en geeft aan dat De Jong en ook andere clubfunctionarissen er alles aan doen om PSV op oorlogssterkte te brengen.

Aanvoerder

Tussen de oefeningen op het veld van amateurclub FC Bagnes door is er ook nog ruimte voor wat gebbetjes met bijvoorbeeld de ED-verslaggever die naar PSV is afgereisd om de club te volgen. De toon is gezet nadat de reporter voor het eerste oefenduel van het seizoen (met FC Sion) de naam van Denzel Dumfries ten onrechte via sociale media laat vallen als aanvoerder, na een foutieve mededeling. Het is geen halszaak, maar Van Bommel zou Van Bommel niet zijn als hij daar de rest van de week niet nog een paar keer op terug zou komen. ,,Let je een beetje op? Ik heb Bart Ramselaar, Jorrit Hendrix en Denzel Dumfries bij deze partijtjes aanvoerder gemaakt”, klinkt het een twee dagen later met een lach richting het journaille, als hij een oefenvorm in de week legt bij zijn spelers. Een dag later wordt ook algemeen directeur Toon Gerbrands bijgepraat over de verklaarbare, maar wel onnodige en ongelukkige misser. Plaagstootjes die bij Van Bommel horen als bergen bij Verbier. Hij houdt niet alleen zijn spelers, maar ook de rest van de omgeving graag scherp. Gerbrands heeft dezelfde gewoonte en speelt bij trainingen de ouderwetse hoofdredacteur met een prikklok. De PSV-baas tikt steevast op zijn horloge als verslaggevers iets na het aangekondigde starttijdstip van de training binnendruppelen op het sportcomplex. Een status quo van de ski-lift en dus tijdelijke stilstand op de ijzeren kabels boven de imponerende natuur van Verbier en Bagnes vindt hij geen geldig excuus, hoe de betrokken verslaggever zich ook uit de situatie probeert te redden.

Volledig scherm Donyell Malen is voorlopig de nieuwe spits van PSV en komt hier in het veld, onder begeleiding van team-manager Mart van den Heuvel van PSV. Achter Malen staat Pablo Rosario. © BSR Agency

Weldaad

Relativeren blijft dus mogelijk bij PSV, hoewel de club natuurlijk wel degelijk onder sportieve hoogspanning staat, zowel op het veld als op de transfermarkt. De jaarlijkse hoogtestage in Zwitserland is een weldaad voor lijf en leden van de PSV’ers en moet dit jaar de beproefde methode zijn om met de druk van de kalender om te gaan. Alle inspanningen op het veld zijn noodzakelijke fysieke investeringen om over twee weken goed voor de dag te komen in de eerste (van mogelijk drie) Champions League-voorronde(s). PSV moet een dikke tweehonderd kilometer noordwaarts in Basel leveren en de spelers moeten op elkaar ingespeeld raken, in een periode waarin transferperikelen nog als een klamme deken boven elke ploeg hangen. Het is PSV niet gelukt om de selectie begin juli al helemaal rond te hebben en dat zint Van Bommel niet. Hij verwijt zijn collega's bij de club helemaal niets, maar ergert zich (zoals elk jaar) aan het transfersysteem. ,,Tachtig procent van de clubs is nog niet eens begonnen”, zegt hij aan het begin van de trainingsweek.

Volledig scherm Oudgediende Jeroen Zoet probeert Toni Lato direct in de groep op te nemen bij PSV. © BSR Agency

Met de komst van Toni Lato is het meest acute probleem van PSV (de linksback-positie) in ieder geval opgelost en heeft Van Bommel in de loop van de week eindelijk weer de beschikking over een volwaardige linkervleugelverdediger. Zijn komst had nogal wat voeten in aarde en daarom is #PSVinVerbier-deel 4 voor altijd verbonden met Lato. De jonge Spanjaard stond al langer op de radar bij PSV en hoewel Spaanse kranten hem al aan PSV hadden verkocht, kwamen de Eindhovenaren in eerste instantie met een andere verklaring. ,,Het is niet zo, omdat het simpelweg nog niet rond is. Dus helemaal niet rond”, laat woordvoerder Thijs Slegers in reactie op de berichtgeving gedecideerd weten. Er is geen woord Spaans bij en bovendien is er geen woord aan gelogen. Een dag later bereikt PSV na uiterst moeizame en curieuze onderhandelingen alsnog een akkoord over huur voor een seizoen van Lato. PSV is bedrogen nadat er al een mondelinge deal over koop en verkoop was bereikt en besluit na goed overleg om pragmatisch te handelen. De komst van Lato is broodnodig en Valencia doet water bij de wijn in de vorm van een lage huurprijs. Weer een dag later komt Lato aan en is er eindelijk een einde aan de onzekerheid. Wanneer team-manager Mart van den Heuvel van PSV woensdag rond tienen met hem en directeur Toon Gerbrands in een PSV-auto langs de favoriete pizzeria van de verslaggevers de bult in Verbier-centrum omhoog rijdt, is duidelijk dat de zaak toch nog rond is gekomen. PSV bereidt daarna in allerijl filmpjes van zijn aankondiging voor, die nog een nachtje slapen op zich laat wachten.

Zoet

Lato wordt geen captain bij PSV, dat is zeker. De aanvoerdersband is niet alleen inzet van wat dolletjes, maar natuurlijk ook gewoon een serieuze zaak bij PSV. Tegen Sion zijn Jeroen Zoet en Robbin Ruiter kapiteins van ploegen die allebei 45 minuten op het veld staan. Zoet heeft na jaren trouwe dienst de statuur om aanvoerder van PSV te zijn, maar er zijn ook trainers die liever kiezen voor een veldspeler als captain. Van Bommel laat nog weinig los over zijn keuze, die door het vertrek van Luuk de Jong noodzakelijk is. Ook tegen OGC Nice draagt Zoet de band, die hem na 12,5 jaar als contractspeler van PSV misschien wel toekomt, maar in topsport gaat het om wat het beste is voor het team.

Volledig scherm De ogen bij PSV zijn gericht op Steven Bergwijn, die voor een transfer lijkt te staan. Waar hij heen gaat, is nog een verrassing. © BSR Agency

De ploeg sluit het trainingskamp tegen de Fransen met een 3-2 nederlaag in mineur af, hoewel er zeker in het eerste halfuur aardige dingen te zien waren. PSV zoekt nog naar vastigheden, nu Luuk de Jong weg is. De lange bal biedt minder vaak soelaas en over de grond moeten de oplossingen sneller en makkelijker gevonden worden. Op papier staan er met Sam Lammers, Donyell Malen, Steven Bergwijn en Cody Gakpo vier creatieve spelers op het veld en de zes spelers daarachter moeten nog meer dan vorig seizoen de verbinding met hen zien te maken. Een rol waarvoor bijvoorbeeld Ryan Thomas en Érick Gutiérrez afgelopen seizoen geschikt en in beeld waren. Thomas nadert zijn rentree bij de groepstrainingen, maar is nog geen optie voor het tweeluik met Basel en Gutiérrez keert binnenkort pas terug van de nationale ploeg. PSV moet het nu dus even doen met Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en/of Michal Sadílek.