Resterend programma biedt PSV nog perspectief op meer dan plek vier

Het wedstrijdschema biedt PSV de komende weken perspectief om nog te hopen op een hogere positie dan plek vier. Komende zaterdag komt in het Philips Stadion het vooral in Drenthe zo verrassend goed presterende FC Emmen op bezoek. Daarna reist PSV naar Fortuna Sittard en vervolgens speelt de ploeg thuis tegen Heracles Almelo en Sparta. In de slotfase van het seizoen wachten op papier weer lastigere opdrachten, met bijvoorbeeld Heerenveen-uit en AZ-uit. Als PSV de favorietenrol in de komende duels waarmaakt, kan de ploeg naar boven kijken omdat Feyenoord nog tegen Ajax speelt en AZ nog tegen Feyenoord. Er gaan dus sowieso nog punten verloren bij de top-drie, waar PSV nog voor zenuwen wil zorgen.

Geen grote zorgen

Trainer Ernest Faber maakte zich in aanloop naar het duel met FC Emmen geen grote zorgen over de blessures bij de PSV’ers. Ricardo Rodríguez en Noni Madueke lijken gewoon inzetbaar, nadat zij gisteren in Groningen met fysieke klachten uitvielen. Mohamed Ihattaren is nog wel een twijfelgeval, omdat hij een tot twee weken aan de kant staat met een lichte verrekking. Maandag trainde hij al wel weer individueel. Cody Gakpo is weer terug na een schorsing en alleen Donyell Malen is sowieso niet beschikbaar. Faber was te spreken over Madueke, zo gaf hij na het duel met FC Groningen aan. ,,Hij is de toekomst en viel met kramp uit. Goed dat hij in ieder geval meemaakt dat het niet zo makkelijk is.”