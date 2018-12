Revalidatie PSV’er Ryan Thomas op schema, klein rolletje Van den Hoogenband

Ryan Thomas ligt bij PSV op schema voor een rentree in de loop van de tweede seizoenshelft. Aan een terugkeer is nog geen concrete datum te koppelen, maar het gaat de goede kant op met de deze zomer van PEC Zwolle overgekomen pechvogel. Vier maanden geleden liep hij een zware knieblessure op. PSV kocht de Australiër in augustus en nog geen twee weken scheurde hij zijn kruisband.

Voor Thomas gold een herstelperiode van zes tot negen maanden, waarbij hij waarschijnlijk pas echt op niveau is na het laatste aantal maanden. De afgelopen periode heeft hij onder meer met fysiotherapeut Rob Ouderland van PSV aan een terugkeer in de eerste helft van 2019 gewerkt. Bij zijn revalidatie hoorde ook een traject in het zwembad. Daarbij kreeg Thomas aantal tips van voormalig olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband, die ook ter plaatse was. De huidige chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg geniet vanwege zijn imposante erelijst in Australië nog altijd bekendheid onder sportliefhebbers. Zo ook bij Thomas.

Van Ginkel

Een maand voor de 23-jarige PSV’er moest ook Marco van Ginkel een knie-operatie ondergaan. Hij is eveneens op de weg terug, maar voorlopig nog niet klaar voor een rentree. PSV volgt de verrichtingen van de bij Chelsea revaliderende middenvelder met belangstelling. Afgelopen jaar was de nu 26-jarige Van Ginkel aanvoerder bij de Eindhovenaren, maar ging een definitieve transfer naar PSV niet door omdat hij opnieuw te maken kreeg met fysieke tegenslag. Een ingreep aan het kniegewricht bleek noodzakelijk. Op het moment dat hij daarvan in de loop van 2019 hersteld is, ontstaat misschien een nieuwe situatie.