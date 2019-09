Richard Ledezma helpt Jong PSV met schitterende goal aan drie punten tegen Jong AZ

Het eerste kwartier van de wedstrijd was duidelijk voor Jong AZ. In een kwartier tijd kon de Alkmaarse beloftenploeg zes keer op de goal van keeper Unnerstall schieten. De goalie moest slechts twee keer capituleren en had ook wat fortuin dat AZ de mogelijkheden in de eindfase buitengewoon slecht uitspeelde. Niet alleen in het begin, maar ook in de rest van het duel was AZ buitengewoon slordig. Via snelle treffers van Tijjani Reijnders en Des Kunst stond de 0-2 op het bord en daarna lieten de Noord-Hollanders legio mogelijkheden liggen.