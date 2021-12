Richard Ledezma is na een jaar zonder voetbal even de gelukkigste PSV'er: ‘Het was een lange reis’

Een afgescheurde kruisband belette Richard Ledezma een jaar lang om wedstrijden te spelen, maar hij is weer in competitie. Maandagavond verloor hij met Jong PSV van De Graafschap, maar voor de Amerikaan is de kop er weer af.

Het was steenkoud, natte sneeuw geselde de benen van 22 spelers en ook de grassprieten op De Herdgang kregen het maandagavond zwaar te verduren bij Jong PSV - De Graafschap. De beloften verloren ook nog eens hoogst ongelukkig en onverdiend. De 2-3 eindstand kreeg gestalte in de slotseconde van een duel, waarin nogal wat Eindhovense kansen onbenut bleven en op lat of paal strandden.

Knieblessure

Desondanks was Richard Ledezma eventjes de meest gelukkige PSV'er en geef hem eens ongelijk. De 21-jarige Amerikaan stond een jaar aan de kant na een zware knieblessure en maakte zijn rentree in het duel van de beloften. ,,Eindelijk. Het was een lange reis om hier weer te komen, maar ik voelde me er nu een paar weken klaar voor. Ik had een goal kunnen maken en een assist kunnen hebben, maar zo mooi werd het niet”, sprak de PSV’er al blauwbekkend.

Een jaar geleden ging hij tegen het gras in een Europa League-duel en nu was Ledezma weer terug in de Keuken Kampioen Divisie. Met een paar versnellingen liet hij zich een helft gelden, in een elftal waarin hij de komende weken waarschijnlijk nog een aantal keren te zien is. ,,Het voelt allemaal goed aan. Ik heb van tevoren met de medische staf alles goed doorgenomen en hoop nu snel weer de volgende stappen te zetten. Dit was in ieder geval de allerbelangrijkste. Het is heerlijk om weer voetballer te zijn, maar het resultaat vanavond was wel een teleurstelling voor ons.”

Oud PSV'er Jasper van Heertum beslissend

Wat heet. Jong PSV kon een riante uitgangspositie niet verzilveren en gaf twee keer een voorsprong weg, eenmaal door een bizarre eigen goal van Ismael Saibari waar ook keeper Vincent Müller faalde. Fedde Leysen en Simon Colyn hadden met hun goals de weg geplaveid naar een zege voor Jong PSV, maar De Graafschap kwam steeds terug en in extremis waren het de Doetinchemmers die via de fysiek sterke Jasper van Heertum de drie punten pakten. De Valkenswaardenaar is opgeleid bij PSV en heeft in de periode daarna een respectabele carrière bij andere clubs opgebouwd.

Volledig scherm Jasper van Heertum maakte de 2-3 voor De Graafschap. © Pro Shots / Marcel van Dorst