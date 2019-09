Richard Ledezma zet bij Jong PSV verdoofde Herdgang ineens in vuur en vlam

Wat een avond was het vrijdag voor Richard Ledezma. Het was in eerste instantie niet eens zeker of hij wel zou kunnen spelen tegen Jong AZ. De Amerikaans jeugdinternational moest donderdag nog de pijn verbijten, nadat hij de training van Jong PSV met enkelklachten beëindigde.

,,De fysiotherapeut zei dat het niet gevaarlijk was om te starten en hij zei dat hij het aan mij zou overlaten. Ik wilde heel graag spelen en gelukkig ging het goed.” Dat was een understatement. Met twee prachtige goals en een fraaie assist hielp hij zijn ploeg aan de zege tegen de beloften uit Alkmaar (3-2). Na een tamelijk kansloos ogende ouverture kreeg Jong PSV onder impuls van de grote uitblinker Ledezma weer grip op de tegenstander, na een 0-2 achterstand.

Lob

Zijn tweede goal en de winnende voor Jong PSV viel kort voor tijd via een schitterende lob. ,,De keeper kwam erg snel uit en ik besloot te chippen. Ik vierde het misschien iets te vroeg, maar hij ging er gelukkig in.” Ledezma kwam eerder dit jaar al naar PSV, maar moest door blessureleed even pas op de plaats maken. Nu is hij basisspeler bij Jong PSV en vrijdag zag hij zijn Amerikaanse ploegmaat Chris Gloster aansluiten en zijn eerste minuten bij het team maken. ,,Hij is een goede verdediger en hielp ons vanavond ook met zijn invalbeurt.”

Ledezma zelf deed het ook wel aardig. Wat heet. Hij zette een ingeslapen Herdgang in vuur en vlam. ,,Ik kan op de rechtervleugel spelen en ook als nummer tien of nummer acht. De tien is mijn favoriete positie, maar ik kan overal op het middenveld wel uit de voeten.” Tijdens zijn eerste optreden voor PSV als stagiair (in juni 2018) speelde hij als enige defensieve middenvelder en ook op die positie maakte hij een goede indruk. ,,Mijn ploeggenoten doen alles om me beter te maken en pushen me. Ik moet ook beter worden op een aantal fronten. Ze stimuleren me ook tot zoiets als vandaag.”

Keuze

De 19-jarige PSV'er kan voor zowel Amerika als Mexico uitkomen in interlands en een keuze kan misschien naderen. ,,Voorlopig hoef ik nog geen keuze maken omdat ik niet voor een eerste team ben opgeroepen. Ik ben nu met Amerika wel jeugdinternational en ik heb nog geen laatste keuze gemaakt. Het is best moeilijk. Mijn familie zou misschien wel willen dat ik voor Mexico kies. Ik kies met mijn hart en beslis het zelf.”