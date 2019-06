Rigo definitief naar Sparta, PSV verlengt contract tot 2022

Veel ballen bij PSV op de jeugd, extra investerin­gen moeten in de toekomst lonen

19 juni Via een studie van anderhalf jaar heeft de directie van PSV de afgelopen anderhalf jaar de toekomst verkend. De club wilde nu al duidelijk hebben hoe de positie van PSV in het internationale voetballandschap in 2030 zal zijn. ,,Het is enorm belangrijk dat we de komende jaren bij de top-32 van Europa aanhaken”, zei directeur Toon Gerbrands dinsdag bij de presentatie van ‘Visie 2030'. ,,Dat heeft onder meer te maken met mogelijke veranderingen in de Europese competities.”