Ritsu Doan baalt van een set gemiste kansen bij PSV: ‘Dit moet beter de volgende keer’

Over zijn huidige hoeveelheid speeltijd is Doan tevreden, maar dat is voor hem niet bepalend. ,,Voetbal draait om winnen. Dat is wat je wilt als je in een team speelt. Je kunt zelf uitblinken, maar als je de punten niet meeneemt heb je niet wat je wilt. Het is niet zo dat we het niet kunnen, maar voetbal is soms zoals het vandaag is. In de rust hebben we gesproken over de manier waarop we met onze kansen omgingen. We hadden een goed idee en de passes waren verzorgd. Maar ja, dit kost gewoon twee punten.”