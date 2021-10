Ritsu Doan een maand uitgeschakeld bij PSV, Ledezma en Pröpper wel weer terug

Ritsu Doan is voorlopig niet beschikbaar bij PSV. De Japanner heeft bij een training van het nationale elftal van Japan een knieblessure opgelopen en moet voorlopig herstellen. Hij was de afgelopen periode bassispeler van PSV en stond op de plek van Noni Madueke, die inmiddels weer fit is.