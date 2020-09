Ritsu Doan op weg naar nieuwe club: PSV’er krijgt de ruimte om een huurtransfer af te ronden

Mauro Júnior geeft krachtig signaal af bij PSV en laat miljoenen­bie­din­gen lopen

31 augustus Wie had verwacht dat Mauro Júnior bij PSV in de piepzak zou zitten nu Philipp Max van FC Augsburg onderweg is naar Eindhoven, zit er finaal naast. De 21-jarige Braziliaan is na een periode als linksback van plan nog een tandje bij te schakelen en heeft intern in Eindhoven een krachtig signaal afgegeven. Meerdere clubs wilden hem de afgelopen periode overnemen, maar Mauro gaat niet op die interesse in. PSV wil hem ook gewoon in Eindhoven houden. Hij ziet genoeg kansen om op meerdere posities in het elftal zijn bijdrage te leveren.