RKC Waalwijk hengelt 25-voudig Oranje-international met PSV-verleden binnen

RKC heeft een serieuze versterking voor de achterhoede nagenoeg zeker binnen: Jeffrey Bruma (31) heeft inmiddels zijn jawoord gegeven aan de Waalwijkse eredivisionist, hij tekent naar verluidt op korte termijn voor één seizoen in het Mandemakers Stadion. De verdediger komt transfervrij over van sc Heerenveen.

Bruma heeft een bak aan ervaring, hij verruilde als tiener de opleiding van Feyenoord voor die van Chelsea en speelde tien wedstrijden voor The Blues. Na een verhuurperiode aan Hamburger SV vestigde de rechtspoot zijn naam ook in Nederland: hij speelde drie seizoenen voor PSV en vertrok in 2016 voor een slordige 13,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg. In de Duitse autostad begon hij voortvarend, maar raakte hij ook geblesseerd aan zijn knie.

Bruma werd twee keer verhuurd door Wolfsburg en vertrok in 2021 naar Turkije, waar hij voor Kasimpasa speelde. Daar speelde hij in 1,5 seizoen 26 duels voordat hij zijn contract liet ontbinden en afgelopen januari de overstap maakte naar sc Heerenveen. Daar speelde hij 14 duels, maar nam de club toch afscheid van hem.

Heldere insteek

Deels lagen financiële redenen daaraan ten grondslag, vertelde Heerenveen-directeur Ferry de Haan destijds tegen Omrop Fryslân. ..De insteek was helder en financieel gezien is een langer verblijf ook niet haalbaar. Zo realistisch moet je zijn”, aldus De Haan in maart. Bruma vertrok transfervrij uit Friesland en kiest nu voor RKC Waalwijk, al moeten er nog enkele formaliteiten worden afgerond.

In Waalwijk past Bruma in het rijtje transfers in de afgelopen jaren van ervaren spelers die hun voorheen succesvolle carrière nieuw leven in willen blazen. Bruma is een 25-voudig international van Oranje, al dateert zijn laatste interland al van 2016.