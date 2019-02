Rob Westerhof: emotioneel in Rotterdam, succesvol in Eindhoven

Officieus PS­V-de­buut voor Lonwijk, club wil hem langer contracte­ren

11 februari Justin Lonwijk maakte maandag zijn officieuze debuut in het eerste elftal van PSV, tijdens een oefenduel met Royal Antwerp FC. Die wedstrijd eindigde in 0-0 en was op last van de autoriteiten in België niet toegankelijk voor pers of publiek.