Robbin Ruiter: ‘Ik reken erop dat ik tegen FC Basel inzetbaar moet zijn’

,,Vorige week ging het balletje rollen. Ik werd gebeld door mijn zaakwaarnemer dat PSV interesse had en kreeg het er meteen warm van. Het is altijd mijn ambitie geweest om nog een keer in de top van Nederland actief te mogen zijn en die kans wil ik pakken”, aldus Ruiter. ,,De afgelopen dagen merkte ik dat er al volop over de transfer werd geschreven.” Onder meer Sparta was voor hem in de race, maar Ruiter bedankte voor de interesse omdat PSV zich meldde. Afgelopen seizoen was hij actief bij Sunderland, in de Britse League One (derde niveau in Engeland), maar had hij geen vaste basisplek. ,,Wel heb ik nog behoorlijk wat wedstrijden meegepakt”, zei hij. ,,Ik voel me nu fit en kan direct volledig meetrainen.”