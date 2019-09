Robbin Ruiter op zijn post bij Jong PSV: ‘PSV heeft een uitstekend keepersgilde’

De routinier mocht vanwege vrije regels voor keepers tijdens onderlinge duels van Jong-teams meedoen en liet een prima indruk achter. ,,Ik denk dat we onszelf tekort doen", zei hij over de wedstrijd van de Eindhovense beloften. ,,Als je ziet hoeveel beter we de tweede helft voetballen vergeleken met de eerste helft..... We lopen te snel achter de feiten aan en beginnen te slap. Dan sta je snel achter, net zoals dat Jong PSV vorige week tegen Jong AZ overkwam. Als je de potentie ziet in de tweede helft, dan zit er zoveel meer in. Als we vanaf het begin zo spelen, dan is er wellicht wat te halen."

Ruiter probeerde de jonge groep van achteruit volop te coachen. ,,Voor jonge jongens zijn dit hele goede leermomenten. De Keuken Kampioen Divisie is een mooi podium. Ik heb bij Jong PSV een groep gezien met veel potentie, maar het moet nog constanter.” Dat hij zelf goed stond te keepen, was ondanks de nederlaag mooi meegenomen. ,,Ik heb best een aantal oefenwedstrijden gespeeld en zeker vorige week in de wedstrijd tegen FC Köln ging het voor mijn gevoel lekker en was het een goede pot. Over zo'n besloten oefenduel wordt soms misschien lacherig gedaan, maar het was gewoon een prima wedstrijd."

Concurrentie