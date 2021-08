Roger Schmidt adviseert de voorspellers van zijn PSV-opstelling tegen Ajax: ‘Hou het simpel’

Meningen

Schmidt geeft aan dat ‘de basis’ niet altijd bepalend is voor het eindresultaat van een duel. ,,We kunnen vijf keer wisselen namelijk. Het is niet zo dat de Champions League-kwalificatie per se belangrijker is, want we willen gewoon winnen. Het is een moeilijk duel, maar we hebben al laten zien dat we tegen Ajax goede wedstrijden kunnen spelen. Ik begrijp alle meningen, maar het is echt mogelijk om de wedstrijd tegen Midtjylland en Ajax aandacht te geven en te winnen. Het is niet zo dat we er maar eentje kunnen winnen. Als we met elf andere spelers actief zijn, is er ook geen garantie dat we in Denemarken winnen.”