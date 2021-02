Roger Schmidt begrijpt niks van de ketser van PSV bij ADO: ‘Het is onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen’

PSV mocht in de hele wedstrijd 35 keer vuren op het doel van ADO, terwijl de Hagenaars slechts 5 keer Yvon Mvogo konden proberen te verschalken. En ondanks die 35-5 was de belangrijkste statistiek dus niet in het voordeel van PSV, dat enorm veel kansen miste. Een paar ballen gingen op de lat en ADO-keeper Martin Fraisl was in topvorm. Hij maakte de ene na de andere inzet van PSV onschadelijk.

,,We hebben op de momenten waarop we de goals tegen krijgen niet goed verdedigd”, vond Schmidt, die beaamde dat PSV deze wedstrijd 99 van de 100 gespeelde keren zou winnen. Betreurde hij een aantal keuzes of was hij ergens boos om? ,,De keuzes die we gemaakt hebben, hebben we met volle verstand gemaakt. Dat we niet goed verdedigd hebben, betekent niet dat we deze wedstrijd niet gewoon moeten winnen. De aanvallers willen allemaal graag die bal erin schieten, maar dat hebben ze niet gedaan.”