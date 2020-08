Roger Schmidt bouwt gedreven én geduldig aan zijn Eindhovense pressingmachine

Voormalig PSV'er Edwin van Berge Henegouwen op 58-jarige leeftijd overleden

7 augustus Edwin van Berge Henegouwen droomde in 1970 net zoals bijna elke Eindhovense snaak van een grote voetbalcarrière bij PSV. Als 9-jarige jongen kwam hij zonder enige ervaring in een clubteam in de jeugdopleiding van PSV terecht en daarna wist hij telkens een lichting op te schuiven. De Eindhovenaar schopte het elf jaar later in seizoen 1981-1982 onder coach Thijs Libregts nog tot een debuut ook.