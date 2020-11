Roger Schmidt denkt dat PSV de prijs heeft betaald voor ‘intensieve weken’

,,Voetbal is soms zoals dit”, constateerde Roger Schmidt na afloop van de voor PSV belabberd verlopen exercitie bij en tegen PAOK Saloniki. Hij was enorm teleurgesteld. ,,We stonden niet goed georganiseerd om de tweede bal te controleren en krijgen drie counters tegen en drie goals in denk ik tien minuten”, zo verklaarde hij de 4-1 nederlaag.

,,Onze restverdediging is normaal gesproken onze kracht. Aan het einde is het ook een kwestie van energie en concentratie. We hebben de prijs betaald voor intensieve weken”, aldus de coach, die doelde op de corona-situatie bij PSV. ,,We hadden niet veel spelers en degenen die er wel waren, moesten vaak negentig minuten maken. Dan mis je soms de focus en concentratie. Dat is denk ik ook een oorzaak voor de nederlaag vandaag.”

PAOK heeft gebruik gemaakt van de verwarring bij PSV na de eerste tegengoal, vond de trainer. ,,In de eerste helft verloren we ook ballen, maar konden we de counter controleren. In niet gevaarlijke situaties maakten we na rust fouten. Onnodig. Daardoor krijgen we de goals tegen. We herkenden niet dat het momentum kantelde en in tien minuten was het gedaan.”

Mild

Schmidt was mild voor zijn groep. ,,Voor mijn spelers is dit geen makkelijke tijd. Als je een internationaal seizoen speelt, is het een flinke uitdaging in onze situatie. Je kunt dat niet doen met elf of twaalf fitte spelers. Daar betaal je een prijs voor. Eerst bereiden we ons nu goed voor op de wedstrijd tegen Willem II van zondag. Daarna hebben we rust nodig tijdens de interlandweek. Misschien missen we weer de nodige spelers en dat is niet goed voor ons. De anderen moeten we dan maar weer fit zien te krijgen. De spelers die we nu terug hebben zijn wel terug, maar nog niet in topconditie. Daar gaat een paar weken overheen en dat is op dit moment ook een probleem voor ons.”