Roger Schmidt: ‘Een club als PSV heeft een echte linksback in de selectie nodig’

Na een afgetekende zege bij Hertha BSC stond PSV-trainer Roger Schmidt geen feestje te bouwen ‘am Wurfplatz’. ,,Ik ben tevreden over zeventig van de negentig minuten die we gespeeld hebben”, zei de coach. ,,De uitslag is mooi en het geeft een goed gevoel, maar het blijft wel een voorbereidingsduel. Het is mooi dat de jongens zichzelf hiermee belonen, want alles wat ze doen is erop gericht om goals te maken.”

Alleen over de twintig minuten voor rust was Schmidt niet helemaal content. ,,We hebben niet voldoende druk op de bal gehad en vielen na een goed begin wat terug. Soms moesten we onze energie wat terug zien te vinden en stonden we niet helemaal goed. In de rest van de wedstrijd zie je dat we bevestigen en progressie boeken. We waren balzeker en de timing en het gevoel voor elkaar wordt beter. We hebben mooie goals gemaakt, daar doen we het allemaal voor.”

Yvon Mvogo

Schmidt koos voor Yvon Mvogo als keeper. ,,Hij heeft vandaag laten zien dat hij een goede doelman is. Nu moet hij nog meer aan de speelstijl zien te wennen. Het is mooi dat hij de nul pakt, Yvon straalde rust en zekerheid uit.” De PSV-coach benadrukte ook dat hij vindt dat Jeroen Zoet en Lars Unnerstall het goed hebben gedaan. Zij krijgen waarschijnlijk nog kansen in de komende twee oefenduels van PSV, voor de start van de competitie. PSV speelt donderdag 3 september op De Herdgang tegen Fortuna Köln en op dinsdag 8 september op dezelfde plek tegen MSV Duisburg. Beide duels zijn besloten.

Philipp Max

Gevraagd naar de interesse van PSV in Philipp Max kon Schmidt nog weinig zeggen. ,,Een interessante speler”, zei hij met een lach. ,,We gaan zien hoe het uitpakt. Ik moet zeggen dat Mauro Júnior het vandaag super heeft gedaan, zoals ik ook Jorrit Hendrix goed vond spelen op rechts. Ik geloof nu echt dat Mauro een duidelijk alternatief is geworden voor onze selectie. Dat heeft hij bewezen in deze periode. Hij kan ook verder naar voren spelen. Toch hebben we nu niet een echte linkervleugelverdediger in de selectie. Als je een ploeg samenstelt voor een club als PSV moet er natuurlijk wel een linksback bij zitten.”

Naast het goed spelende centrale duo Olivier Boscagli en Jordan Teze was Schmidt ook te spreken over de prestatie van Mexicaan Érick Gutiérrez, die direct na rust inviel. ,,Positieve ontwikkelingen. We weten dat we onze ploeg nog wat moeten versterken, maar een aantal jongens die vorig seizoen niet zoveel hebben gespeeld ontwikkelt zich wel goed.”