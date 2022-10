Roger Schmidt had al stevige plannen met hem, maar nu is spits Fodé Fofana pas terug bij PSV: ‘Eindelijk deze blessure afgeworpen’

Van Nistel­rooij over rol van Fred Rutten bij PSV: ‘Hele staf maakt graag gebruik van zijn ervaring’

Bij PSV was de terugkeer van Fred Rutten voor aanvang van dit seizoen een grote verrassing. De 59-jarige oud-hoofdcoach werd assistent en blijft in die hoedanigheid vooral in de luwte. Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV kreeg vrijdag vragen over de invloed van Rutten en gaf desgevraagd aan dat zijn rol groot is.

14 oktober