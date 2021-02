Roger Schmidt had van PSV nog wel wat meer willen zien: ‘Druk gezet vanaf het middenveld’

Van Roger Schmidt had PSV zaterdag wel iets meer mogen brengen in het laatste half uur van het thuisduel met FC Twente. Toch had de trainer na de 3-0 zege een heel goed humeur, vlak voordat Eindhoven voor in ieder geval een week verandert in een vrieskist. ,,De details die we wilden veranderen, zag ik op het veld terug.”

PSV stond wat lager en in de meeste fases ook compacter op het veld dan vorige week tegen Feyenoord. FC Twente was daardoor verrast, gaf coach Ron Jans aan. Schmidt: ,,Tegen Feyenoord was het een totaal andere wedstrijd, omdat we nu tegen een team speelden dat ook hoog druk wilde zetten. FC Twente was scherp op tweede ballen, met snelle transities. We speelden wat meer met pressing vanuit het middenveld en waren scherp om daar ballen te winnen. Ik vond dat we goede goals maakten en alleen het laatste halfuur hadden we wat meer konden brengen.”

Vijfentwintig schoten

De tactiek veranderde enigzins ten opzichte van de vorige duels, hoewel Schmidt het geen drastistische koersswijziging vond. ,,Essentieel voor ons is dat de aanvallers deel zijn van het team en op de goede manier spelen tegen de bal. Als ze dat doen, krijgen ze zelf meer kansen om te scoren. Vandaag werkte iedereen voor elkaar om alles correct uit te voeren. We hebben vijfentwintig keer op de goal van FC Twente geschoten en zelf vijf schoten weggegeven. FC Twente is een goede ploeg en als je de wedstrijd zo kunt controleren, mag je ook tevreden zijn.”

Jacht

Helemaal nieuw was de opstelling van PSV niet, zei Schmidt. ,,Dit hebben we vaker gedaan. Het hangt ook altijd van de tegenstander af wat we doen en daarnaast moeten we kijken wie we beschikbaar hebben. Ik vond ons tegen FC Twente scherp in de eerste periode na rust, waarin we voor de derde goal wilden gaan. Na de 3-0 verwachtte ik meer. Ik wil dan zien dat we met plezier op jacht gaan naar meer. Dat miste ik. Daarom was het maar een uur een goede wedstrijd van ons.”

De veranderingen bij PSV waren niet heel groot, vond Schmidt. ,,We wachtten om goede balveroveringen op het middenveld te kunnen realiseren. Als wij namelijk continu hoog druk zetten, spelen zij lange ballen en moeten we veel terug en vechten voor tweede ballen. Soms moet je wat energie besparen en ons spel van vandaag pakte goed uit, omdat wij veel ballen op het middenveld wonnen. Als elke ploeg weet dat je hoog druk wilt zetten, gaan ze allemaal lange ballen spelen. Nederland is het land van balbezit, maar ook hier gebeurt het. Het is een onderdeel van het voetbal en het is dan aan ons om er een antwoord op te geven. Dat hebben we vandaag gedaan.”