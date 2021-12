Roger Schmidt heeft bij PSV goed nieuws over Madueke, Pröpper én Fofana

Jubilaris Van Ginkel prijst teamgeest PSV na late winst: ‘We geven nooit op’

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel was zondagavond opgelucht en blij na de late overwinning van zijn ploeg op bezoek bij NEC. De middenvelder is blij met de teamgeest die er heerst bij PSV, want volgens Van Ginkel kon zijn ploeg mede daardoor de wedstrijd nog volledig omdraaien. ,,Het enige dat telde, was de overwinning.”

