Roger Schmidt heeft goed en slecht nieuws na de zege van PSV op RKC

Schmidt praat niet over Benfica en denkt dat Van Nistel­rooij een slimme keuze is voor PSV: 'Wij gaan elke wedstrijd all-in'

Trainer Roger Schmidt van PSV gaat na dit seizoen weg uit Eindhoven en werd afgelopen week door een Portugese krant in verband gebracht met een baan bij Benfica. De Duitse coach wilde daar vrijdag niet op reageren, omdat het volgens hem nu gaat om focus op de wedstrijden bij PSV. ,,We zitten in een heel bijzondere tijd nu met de club, waarin we nog voor drie prijzen willen en kunnen spelen. We gaan elke wedstrijd all-in”, zei hij.

1 april