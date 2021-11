Roger Schmidt is blij dat Ritsu Doan bij PSV is gebleven: ‘Het was niet zo makkelijk hem te overtuigen’

Een van de redenen waarom dat lukte, was het goede spel van Japanner Ritsu Doan. Trainer Roger Schmidt van PSV voorzag eind vorig seizoen al dat hij dit voetbaljaar van belangrijk zou kunnen worden voor het team, op het moment dat Doan nog op huurbasis bij Arminia Bielefeld speelde. In de zomer was er bij de Japanner twijfel over zijn kansen bij PSV. ,,Op dat moment startte hij niet altijd en hij wilde heel graag basisspeler zijn. We hebben daar eerlijk over gesproken en Ritsu heeft toen ook zijn twijfels geuit”, zei Schmidt donderdagavond.

Betrouwbaar

,,Om hem te overtuigen dat hij van waarde kan zijn, was niet zo makkelijk. Het was ook een lastige zomer voor hem, omdat hij later instroomde en daarna heeft hij nog kort een blessure gehad. Toch ben ik heel tevreden dat het is gelukt hem te behouden. Hij heeft aanvallend veel in zijn mars en is een speler die heel betrouwbaar is in het defensieve werk. Je ziet nu bij hem op trainingen en in wedstrijden dat hij mentaal heel scherp is. Hij gaat er echt volle bak voor.” Door blessures lonken voorlopig kansen voor de Aziaat, die Noni Madueke en Cody Gakpo eerst voor zicht moest dulden.

Bijzonder is dat naast Doan ook Armindo Bruma, Érick Gutiérrez en Mauro Júnior nu goede rollen spelen bij PSV. Tot voor kort hoefden zij op weinig speeltijd te rekenen, maar door blessures zijn ze in het elftal gekomen. ,,We zijn als team nu goed verbonden”, zo verklaarde Schmidt de reeks van vier overwinningen van zijn ploeg. Over het eerste half uur tegen Sturm Graz was de trainer overigens niet helemaal tevreden. ,,We hadden iets te weinig acceleratie en diepte in ons spel.”