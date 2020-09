Roger Schmidt is de komende weken nog heel wat van plan met PSV: ‘We willen nog meerdere versterkingen’

Trainer Roger Schmidt van PSV blikte vrijdag op trainingscomplex De Herdgang vooruit op het duel van PSV met FC Emmen van zaterdagavond in het Philips Stadion. Na de winst op FC Groningen bespeurde hij deze week bij de trainingen van PSV goede zin, spirit en zelfvertrouwen. ,,We hebben daar aardig gespeeld, maar moeten nog stappen vooruit zetten”, vond de coach. ,,Tegen Emmen hebben we de eerste gelegenheid. We willen ons in onze eerste thuismatch aan onze supporters laten zien.”

Lammers

Schmidt nam vrijdag voor de training van PSV afscheid van Sam Lammers, die op weg is om een transfer naar Atalanta rond te maken. Hij startte zijn persconferentie voor het duel met FC Emmen met een compliment voor de aanvaller. ,,De geruchten over een overgang waren er al vijf of zes weken. Sam heeft me vrij vroeg geïnformeerd dat er een kans was om naar een nieuwe club te gaan. Hij was er heel open over. Ik waardeer die houding. Hij was in de tussentijd heel gefocust op PSV. Tijdens trainingen en wedstrijden was hij alleen met PSV bezig. We moeten zijn beslissing accepteren. Nu hij zijn contract niet verlengde, moest er bij de club nagedacht worden en is er besloten tot verkoop. Aan ons is het vervolgens de taak om de goede speler te vinden om hem te vervangen. Ik ben niet teleurgesteld in Sam. Als club moet je voorbereid zijn op dit soort situaties. Hij is vertrokken, maar we krijgen ook wat geld dat we kunnen herinvesteren. Ik focus me op mogelijkheden, niet op wat er allemaal had kunnen gebeuren.”

Zahavi

Een potentiële vervanger is Eran Zahavi (33), die op weg lijkt naar PSV. ,,Er zijn veel geruchten”, zei Schmidt erover. ,,Hij is een goede speler en ik ken hem uit China. Hij was een van de beste spelers in de competitie daar. We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik ben nog niet honderd procent zeker of het lukt. Dit soort transfers zijn niet makkelijk.” Hoe zijn zijn verwachtingen over Zahavi? Komt hij? ,,Er zijn zoveel geruchten over PSV en spelers die misschien tekenen. Ik kan niet de positie van de club telkens uitleggen. Je kunt in de voetballerij nooit zeker zijn voor er een handtekening staat, zeker niet bij deze categorie spelers. Wat duidelijk is, is dat wij verbetering nodig hebben. We hebben een goed team, maar we hebben nog enkele nieuwe spelers nodig. Daarbij kijken we ook naar goals. Als je een spelers verliest uit de basis, dan is het logisch dat er een nieuwe speler moet komen.” Zahavi is 33 jaar en was een topper in de Chinese competitie. Is die van hetzelfde niveau als de Nederlandse hoogste afdeling? ,,Die competitie met de eredivisie vergelijken, is heel moeilijk. Ik denk dat de situatie in China heel speciaal is. Er zijn een paar buitenlandse spelers die heel erg goed zijn en je moet met hen een team zien te maken met Chinese spelers. De uitdaging is om ze op een goede manier bij elkaar te brengen en het is moeilijk te vergelijken met Europese competities. Als je goals kunt maken in China en de meeste van allemaal, kun je ze ook in Nederland maken. In het nationale team scoort hij ook.”

NS Mura

PSV lootte donderdag in het Europa League-toernooi tegen het Sloveense NS Mura. Hoe kijkt Schmidt daarnaar? ,,Een van mijn vroegere spelers, Kevin Kampl, komt uit Slovenië. Ik weet dus wel iets van het Sloveense voetbal, maar nog niet heel van NS Mura. Ze waren in staat om Aarhus met 3-0 te kloppen en dat zegt wel iets. Wij bereiden ons nu eerst voor op FC Emmen-thuis, daarop ligt onze focus.”

Nieuwe spelers

Nieuwe spelers zijn tegen de Drenten nog niet te verwachten, maar PSV is nog druk actief op de transfermarkt. ,,We kijken naar goede spelers voor elk onderdeel van de ploeg. Ook nog naar een linksback en rechtsback, omdat die posities niet dubbel bezet zijn. We hebben daar nu hele goede spelers, maar zij kunnen ook iets krijgen. We proberen de laatste weken op de transfermarkt om een volledige ploeg samen te stellen. Dan bedoel ik spelers die de ploeg verbeteren, maar ook spelers met potentie die zich nog kunnen verbeteren. Daar willen we ook plek voor inruimen.” Zo'n speler heeft PSV al met Mohamed Ihattaren, die Schmidt vorige week in het gareel kreeg. ,,Hij was deze week heel positief en gemotiveerd.”

Keepers

PSV zou eventueel nog een extra keeper willen aantrekken. In Duitsland wordt de club gekoppeld aan de 20-jarige Vincent Müller van Wurzburger Kickers. ,,We hebben meerdere keepers uitgezwaaid en er drie nodig voor onze ploeg”, zei Schmidt. ,,We hebben met Maxime Delanghe een heel goed talent in de opleiding opgenomen. Het jeugdteam heeft ook keepers nodig en we tasten de markt nu af. Als we een keeper met potentie vinden, is het mogelijk dat we iemand halen. Het is nu niet honderd procent nodig. Ik ben op dit moment ook gefocust op mijn ploeg.”

Blessures

Wie ontbreken er tegen FC Emmen? ,,Érick Gutiérrez heeft deze week een operatie ondergaan en die is goed verlopen. We missen hem drie maanden denk ik. Daarnaast heeft ook Armando Obispo nog wat tijd nodig om terug te komen. Zij zijn er niet bij.” Jorrit Hendrix is dat wel. ,,Hij is voor ons belangrijk en ervaren”, zei Schmidt. ,,We hebben niet zoveel spelers met ervaring. Of hij weg kan, is niet alleen mijn beslissing. Hij doet het goed bij PSV en heeft dat al jaren laten zien. De komende twee weken zullen er nog veel geruchten zijn omdat de transferperiode eindigt en wij ons nog gaan versterken. Ik wil me nu vooral op mijn eigen team focussen, omdat we veel belangrijke wedstrijden hebben staan. John de Jong (de technisch manager van PSV, red.) en ik overleggen veel om alles zo goed mogelijk op te lossen.”