Roger Schmidt is in Leicester blij dat Yvon Mvogo zelfvertrouwen kon winnen en zeurt niet om de arbitrage

Schmidt gaf aan dat PSV een iets andere aanpak had dan in andere wedstrijden en iets lager verdedigde dan normaal. ,,Normaal doen we dat iets verder van ons doel, maar het betekende wel dat we weinig weggaven. Zij hadden twee behoorlijke kansen en wij hadden ze zelf ook nog meer kunnen creëren, als we in de eindfase wat beter elkaar hadden gevonden.”

Finale

Wat hij van het optreden van doelman Yvon Mvogo vond? ,,Hij heeft lang gewacht op zijn kans en om dan direct te presteren op het hoogste niveau, is heel goed voor zijn vertrouwen. Voor rust hadden we een fase waarin we elkaar even niet goed vonden. Na rust ging er veel beter en waren we in totaliteit agressiever. We hadden meer balveroveringen en waren met ons voorwaartse spel beter. We hadden een penalty verdiend, maar we accepteren dat een scheidsrechter er soms naast kan zitten. Dat er geen VAR was? Ik ben geen voorstander van de VAR, dus nu zeuren zou dan ook gek zijn.”