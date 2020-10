Roger Schmidt kan nu echt zijn nieuwe PSV-vloot gaan optuigen

Jordan Teze kan training hervatten, PSV oogt groten­deels fit richting duel met PEC Zwolle

15 oktober Jordan Teze hervat normaal gesproken vrijdag de training bij PSV. De centrale verdediger moest vorige week wegens een corona-besmetting afhaken bij Jong Oranje, ging volgens de regels 72 uur in quarantaine en moest opnieuw worden getest. Vrijdag kan hij weer aanhaken, waarbij het nog onduidelijk is of hij zondag tegen PEC Zwolle in de basis kan spelen.