Roger Schmidt kan prima leven met krappe winst op Sparta: ‘Vanuit mijn perspectief de perfecte voetbalavond’

Perfecte voetbalavond

Vanuit het oogpunt van Schmidt was het de perfecte voetbalavond, zo zei de coach. Hij kon spelers sparen voor het belangrijke Europa League-duel met Granada van donderdag en pakte met PSV toch de drie punten, na een door Donyell Malen in twee instanties benutte penalty. ,,We hadden geduld nodig en verdedigden goed”, vond hij. Dat Sparta wel de twee beste kansen in de wedstrijd had, betekende dat PSV ook wat geluk nodig had. De trainer vond niettemin dat PSV volledig verdiend had gewonnen.

Schmidt: ,,Sparta is een goede ploeg en dit was een lastige partij. We begonnen heel goed, maar later werd het lastig om kansen te creëren. Dat het zo gegaan is? Ik moet mijn spelers in de gaten houden. Donyell Malen kan nog niet zoveel wedstrijden achter elkaar spelen bijvoorbeeld. We hebben hem straks in Heerenveen ook nodig om maar een wedstrijd te noemen. Het is onmogelijk om hem vijf of zes wedstrijden in zo'n korte tijd te laten spelen. Voor buitenstaanders is het moeilijk om dit te beoordelen, maar geloof me dat het gewoon onmogelijk is.”