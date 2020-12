Roger Schmidt laat de krant ook in aanloop naar Granada-uit dicht: ‘Ik moet goed voor onze spelers zorgen’

PSV mist ten opzichte van de vorige wedstrijd alleen Mauro Júnior, die niet fit in Eindhoven is achtergebleven. Schmidt spaarde afgelopen weekend tegen Sparta een groot deel van zijn ploeg en staat nog steeds honderd procent achter die beslissing. ,,We moesten het nu doen. Ik lees geen kranten. Nee, echt niets. En ik kijk ook geen televisie wat anderen daarvan vinden”, zei hij desgevraagd. De coach geeft aan niet te willen 'zeuren’, maar gewoon verstandig te willen handelen. ,,Uiteindelijk moet ik mijn eigen lijn kunnen volgen en in overleg met mijn staf bepalen wat wel en niet verstandig is. We hebben een moeilijke en speciale tijd nu, waarbij ik steeds de situatie van mijn spelers moet afwegen. Ik moet als trainer ook goed zorgen voor mijn spelers. Dit was het moment om deze stap te zetten.”