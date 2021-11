Roger Schmidt looft de dribbels van Ibrahim Sangaré, de drive van Mauro Júnior en het spel van de andere nieuwelingen

Een eenvoudige overwinning van PSV op Vitesse, zaterdagmiddag? Trainer Roger Schmidt van de Eindhovenaren vond dat een te makkelijke conclusie, na de 2-0 zege in het lege Philips Stadion. ,,Nee, het was geen gemakkelijke winst. Wij speelden met veel focus en concentratie en gaven voor rust vrijwel niets weg. Daarbij maakten we twee hartstikke mooie goals.”

Volgens Schmidt nam Vitesse na rust wat meer risico en had PSV de derde treffer moeten maken, maar kwam zijn ploeg niet echt in de problemen. ,,Dat kwam omdat we goed en geduldig hebben verdedigd. Iedereen heeft hard gewerkt om de nul te houden en dat is niet zo eenvoudig, omdat Vitesse een goed team heeft. We hadden zeker voor rust veel balbezit en er was veel beweging. De centrale verdedigers en centrale middenvelders voelden elkaar goed aan. Ook Bruma en Ritsu Doan hadden een goede verbinding met Mario Götze, om het strafschopgebied van de tegenstander aan te vallen.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Armindo Bruma vieren de 2-0 van PSV. © ANP

Was het moeilijk om captain Marco van Ginkel op de bank te zetten?

,,Natuurlijk is hij een belangrijke speler voor ons. Een hele belangrijke zelfs, maar het was al duidelijk dat hij niet alles zou spelen toen hij aanvoerder werd. We zijn dolblij dat Marco terug is als profspeler, echt. In het begin van het seizoen was zijn conditie heel goed en was hij in alle opzichten heel betrouwbaar voor ons niveau. Voor mij was vanaf het begin duidelijk dat we hem er in de loop van het seizoen af en toe uit zouden moeten halen. Ibrahim (Sangaré) en Guti speelden als duo goed in de vorige wedstrijden. Marco van Ginkel blijft een heel belangrijke man voor ons, die dit seizoen nog vaak voor ons in actie zal komen. Er is wat dit betreft geen probleem in ieder geval.”

Wat vond u van het spel van Carlos Vinícius?

,,Carlos is een speler die zich goed breed kan maken en zijn lichaam gebruikt. Daarmee kan hij het spel voor zijn medespelers makkelijker maken. In de combinaties nam hij vandaag veel goede beslissingen en hij voorvoelde veel situaties. Hoe hij de bal neerlegt voor Armindo Bruma, voor onze tweede goal, dat vraagt veel. Er is nog veel terrein te winnen, zodat hij ook zichzelf meer kan belonen met een goal. Dat ontbrak er nu nog aan. Hij is laat in de transferperiode gekomen en daarom is er nog veel progressie mogelijk denk ik zelf.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Ibrahim Sangaré is voor Schmidt een cruciale speler. © ANP

Waarom is Ibrahim Sangaré zo belangrijk in uw systeem?

,,Ibrahim Sangaré is in elk systeem belangrijk. Het heeft niks met een systeem te maken. Hij heeft alles wat een centrale middenvelder nodig heeft. Ballen winnen kon hij allang, maar hij neemt nu betere beslissingen en gebruikt zijn vermogen om te dribbelen. Daarvoor moest hij de bal wat langer vasthouden. Soms is hij gewoon niet te stoppen. Hij groeit voor ons echt uit tot een zeer cruciale speler. Hij is beter aan de bal, maakt minder fouten en speelt vaker vooruit. Hij was vorig seizoen nog te typeren als een speler met behoorlijk wat zijwaartse en achteruit-passes tijdens de wedstrijd en dat is een stuk makkelijker. Voorwaarts passen is lastiger, maar dat moet je dus op topniveau wel laten zien. Dat doet hij nu.”

Wordt het bij PSV nog beter als er spelers terugkomen?

,,Vanaf de wedstrijd tegen FC Twente ziet het er bij ons defensief beter uit. We zijn beter verbonden en daardoor meer betrouwbaar. We focussen op de compactheid en de agressie daarin. Ik ben blij met de houding van alle spelers. Het lijkt erop dat ze allemaal goed gefocust zijn als situaties daarom vragen en dat is een goed teken. Dat we nu minder goals tegen krijgen, heeft niet alleen met beter verdedigen te maken. Vandaag deden de laatste vier het prima, maar het kwam ook omdat iedereen bij het defensieve deel van het spel betrokken was. Ook de aanvallers en middenvelders. We spraken daar veel over tijdens trainingen en moesten terug naar een stuk basis. Daar is volop op getraind en er is genoeg potentie om succesvol te blijven. Veel spelers haalden een goed niveau. Mauro Júnior speelde in mijn ogen bijvoorbeeld een heel goede wedstrijd en dat is niet zo makkelijk tegen de snelle aanvallers van Vitesse. Hij was ook betrokken bij de eerste goal met een goede balverovering. Guti, Bruma en Ritsu Doan lieten ook hun kwaliteiten zien. Uiteindelijk stellen spelers zichzelf op en dat hebben ze via de trainingen gedaan.”

Volledig scherm Ritsu Doan in het duel met Vitesse. © Frank Laracker / DCI Media