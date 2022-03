Roger Schmidt over de terugkerende PSV'ers tegen Heracles én de bekerfinale: ‘Ajax is de zwaarste tegenstander’

Trainer Roger Schmidt blikte zaterdag op het trainingscomplex van PSV vooruit op de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag, maar kreeg ook nog een vraag over de aanstaande bekerfinale. Daarvoor plaatsten Ajax en PSV zich deze week. ,,Ajax is de zwaarste tegenstander, het beste team in Nederland. Maar wij hebben eerder van ze gewonnen en weten dus hoe dat moet, zeker in een finale. Dat lukte ons in hun eigen stadion en nu moet het in het stadion van Feyenoord”, zei de coach.

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van woensdag leverde voor PSV geen nieuwe blessuregevallen op. In dat duel plaatste PSV zich voor de bekerfinale en keerde Marco van Ginkel al terug bij de selectie. Zondag is Armando Obispo sowieso weer terug. ,,Daar ben ik blij mee, want dat geeft ons een extra optie in de laatste lijn”, zegt Schmidt, die Dennis Vos en Jenson Seelt daarom weer met Jong PSV liet trainen.

Romero ook snel terug

Cody Gakpo traint zaterdag weer met de groep, nadat hij vrijdag invididueel heeft getraind. ,,Misschien is hij er zondag weer bij”, aldus Schmidt. ,,We moeten even kijken hoe het na de training gaat. Phillipp Mwene zal er zeker nog niet bij zijn. Hij heeft een tik op zijn knie gehad en die is nog steeds pijnlijk.” Bij PSV zijn ook Ryan Thomas (mogelijk tot eind dit seizoen), Maxi Romero en Richard Ledezma (enkele weken) er nog uit. Romero kan waarschijnlijk volgende week weer met de groep trainen en gaat dan via Jong PSV weer wedstrijdminuten maken.

Over Heracles zei Schmidt dat die ploeg fysiek altijd goed is geweest in de wedstrijden dat hij het team trof. Daarbij speelden de Almeloërs graag de lange bal. ,,Er zijn nog tien wedstrijden te gaan in de competitie en wij bekijken het elke keer stap voor stap. We liggen goed op koers, maar kijken nu alleen naar de volgende wedstrijd omdat we daar de punten kunnen verdienen. Er komen daarna nog genoeg zware uitdagingen aan en het seizoen is nog lang. We moeten elke keer klaar zijn voor de volgende opdracht.”

Mauro Júnior

PSV speelt zondag op een nieuw veld en er wordt afgetrapt om 12.15 uur. Een van de spelers aan de aftrap is Mauro Júnior, waarvan deze week bekend werd dat hij een Nederlands paspoort krijgt. ,,Ik weet niet wat zijn oogmerk is”, zegt Schmidt. ,,Maar wij concentreren ons nu vooral op PSV. We zijn blij met de inbreng van Mauro op dit moment.”