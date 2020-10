Roger Schmidt over mat duel PSV: ‘Het was een zwaar schema’

Schmidt wisselde kort voor tijd, net zoals hij dat in Noorwegen deed. Nu kwam Joël Piroe er nog een paar seconden in en donderdag was dat Noni Madueke. ,,Dat doe ik om de spelers nog wat tijd te geven en omdat het 2-0 is. Je weet het nooit. Ik heb vijf mogelijkheden om te wisselen. Ik wissel ze niet voor bonussen”, zei hij desgevraagd.

Leeg stadion

PSV is nog niet constant, zag ook Schmidt. ,,We hadden vier wedstrijden in de laatste tien dagen en het was een zwaar schema voor spelers die soms maanden niet gespeeld hebben. Rosenborg-uit was een hele goede wedstrijd van ons. Nu zijn we nog niet zover dat we elke keer op dat niveau kunnen spelen. Soms worstelen we, maar we waren toch in staat om drie van onze vier eredivisieduels te winnen. We weten dat er nog veel te verbeteren is en succes gaat ons helpen. Ik zie veel positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld ons defensieve centrum. We moeten hopen dat iedereen fit terugkomt van de interlandperiode.”