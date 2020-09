Roger Schmidt over zijn eerste officiële opstelling bij PSV: ‘Ik ben er bijna uit’

Waar staat PSV?

,,We hebben alles gedaan wat we redelijkerwijze konden doen”, zei de trainer. ,,Op een schaal van 1 tot 10 zou ik zeggen dat we op een 7 of 8 zitten. We moeten ons nu doorontwikkelen in competitiewedstrijden, het bekertoernooi en de Europa League. Ik ben blij dat we weer kunnen beginnen. Het was een lange voorbereiding. Door de corona-tijd hadden de spelers lang vrij gehad. Ze hebben alles gedaan om weer in vorm te komen. We hadden goede fases in de voorbereiding en we moeten het vertrouwen hebben dat we het spel kunnen spelen dat we willen. Wij hebben de kwaliteiten om van FC Groningen te winnen.”

Geruchten over in- en uitgaande transfers

,,Deze zomer kent een hele lange transferperiode en dat is moeilijk voor elke club. We proberen ons nog te versterken en kijken naar nieuwe spelers. We gaan voor kwaliteit en daarvoor is geduld nodig. Op dit moment zijn we op de wedstrijd van zondag gefocust. We kunnen met de huidige groep de speelwijze hanteren die ik voor ogen heb. We zijn in staat om hoge intensiteit, pressing en gegenpressing af te dwingen. Ik ben niet hier om exact hetzelfde te doen als eerder in Salzburg of Leverkusen, maar wil met de staf het beste ontwikkelen voor PSV en iets nieuws op de mat brengen. Het is daarbij onze taak om nog een paar goede spelers te vinden. Daar werken we aan met onze technisch manager (John de Jong, red.). Wij willen geen spelers verkopen, maar de situatie van Sam Lammers is bijvoorbeeld wel anders omdat zijn contract nog maar een jaar loopt.”

Tegenstander FC Groningen

,,Een speler als Arjen Robben trekt natuurlijk de aandacht. Het is mooi voor de competitie en een romantische gedachte dat hij is teruggekomen naar de club van zijn jeugd. Hij is een sleutelspeler, maar wij zijn op alle spelers van FC Groningen gefocust.”

De opstelling van PSV

,,Gelukkig is niemand geblesseerd teruggekomen van de nationale ploegen. Ik ben er bijna uit. Het is altijd moeilijk en een uitdaging om uit te vinden wie nu de beste spelers zijn. Zeker in de eerste wedstrijd, na een lange voorbereiding. Ik moet veel afwegen, maar ik probeer open te zijn naar iedereen.”

Blessures

,,Armando Obispo en Érick Gutiérrez zijn nog geblesseerd. Armindo Bruma is een twijfelgeval en daarnaast is Maxi Romero weer bijna fit, maar we weten nog niet of hij zondag meegaat.”

Aanvoerder

,,Denzel Dumfries is en blijft de aanvoerder. Ik heb de situatie een aantal weken bekeken. Het laatste jaar is Denzel in deze taak gegroeid en hij heeft zich verder ontwikkeld. Hij heeft de aanwijzing dan ook verdiend. In mijn optiek was hij in de voorbereiding de leider van de ploeg en het was eigenlijk een makkelijke beslissing. Ook Donyell Malen en Pablo Rosario hebben verantwoordelijkheid genomen. Ze kunnen als plaatsvervangend aanvoerder verder groeien als persoonlijkheid. Het zijn spelers die zeer waarschijnlijk en onder normale omstandigheden ook spelen. Ik denk dat ze alle drie voorop kunnen gaan in de strijd en ze kunnen in moeilijke fases het team leiden. Als ik zelf nog zou spelen, zou ik me aan hen kunnen optrekken. Of Denzel blijft? Ja, daar ga ik zeker vanuit. Wij verkopen geen sleutelspelers en dat zijn zij alle drie. Voor Donyell is de voorbereiding zo goed als perfect gelopen. Hij heeft aan alles meegedaan in de trainingen en nu twee keer 90 wedstrijdminuten in de benen. Hij is zo fit als mogelijk was. We gaan zien hoe hij het nu oppakt, maar ik ben er positief over. Het kan misschien nog even duren voordat hij de echte topvorm heeft.”

Madueke

Noni Madueke begon sensationeel goed in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en had die topvorm ogenschijnlijk in het eerste duel al te pakken. Hoe schat Schmidt zijn kansen op speeltijd bij PSV in? ,,Zijn start was geweldig. Het is onze taak om hem op een hoog niveau te brengen en houden. Ik ben ervan overtuigd dat hij een goed seizoen kan draaien en voor ons belangrijk gaat zijn.” Dit seizoen kan zijn doorbraak zeker komen, zegt Schmidt desgevraagd.

Wie is de titelfavoriet in de eredivisie?

,,De club met het hoogste budget (Ajax dus, red.) is denk ik altijd de favoriet.”