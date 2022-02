Roger Schmidt over zijn vertrek bij PSV in de zomer: ‘Wat ik hoop, is dat ik hier in de toekomst gewoon een bakje koffie kan blijven drinken’

Op een ding is de trainer alvast trots. De uitbaters van trainingscomplex De Herdgang waarderen hem na anderhalf jaar als medewerker van PSV, los van alle druk op de sportieve prestaties die nog geleverd moeten worden. ,,Liesbeth van Kemenade heeft tegen me gezegd dat ik altijd welkom ben om een kop koffie te blijven drinken op De Herdgang. Dat vind ik iets moois en hoop ik ook echt. Ik zou het fijn vinden om nog af en toe bij PSV te komen als ik straks niet meer in dienst ben. De club en de mensen waarmee ik werk, daar voel ik me op een prettige manier mee verbonden. Voor mij is dat veel waard.”

Quote Toch zitten we nog altijd in een positie waarin we prijzen kunnen winnen, ook in de Conference League Roger Schmidt , PSV

Persoonlijke reden

Toch stopt hij dus en ook dat is een gevoelskwestie, zegt de trainer. ,,Ja, en het is een puur persoonlijke reden. Toon Gerbrands, John de Jong (de algemeen en technisch directeur, red.) en ik zijn nog helemaal niet zo ver gekomen dat we over een salaris hebben gesproken of zo. Daar gaat het me helemaal niet om. Ik heb het gevoel dat twee jaar een lange periode is en nog eens twee jaar erbij vond ik nu geen goed idee. Het heeft niet met budgetten te maken of met de prestaties van de afgelopen jaren. Ik ben geen hele jonge coach meer en ga ook zeker niet door tot ik 65 of 70 jaar ben, dat weet ik nu al. Na de komende maanden ga ik nadenken wat ik ga doen. Eerst focus ik me volledig op PSV. Ik zie voor mijn laatste periode hier een mooi perspectief, zeker nu er spelers terugkomen van interlands en blessures.”

Volledig scherm Roger Schmidt stelt dat de relatie met de directie van PSV nog altijd goed is. © ANP

Relatie met de directie goed

De realiteit is dat PSV zaterdag tegen AZ voetbalt, met een coach die dus afscheid neemt aan het eind van het seizoen. Waarom neemt Schmidt nu al de beslissing om aan te kondigen dat dat gebeurt? Technisch directeur John de Jong zei voor het duel met Ajax van twee weken geleden nog dat het besluit in het voorjaar zou vallen. ,,Laat ik vooropstellen dat de relatie met hem en algemeen directeur Toon Gerbrands heel goed is. Ze hebben me twee jaar geleden overgehaald om in Eindhoven te komen werken en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik wilde het besluit nu al nemen en PSV in de gelegenheid stellen om op de achtergrond te werken aan het volgende seizoen. Morgen spelen wij een wedstrijd tegen AZ en daarna is dit geen thema meer. Iedereen kan nu verder.”

Geen issue

Schmidt zegt in Nederland geen gebrek aan respect voor zijn carrière te hebben gevoeld en ook de discussies over zijn opstellingen, wisselbeleid en tactiek zijn voor hem geen issue geweest bij de vraag om wel of niet door te gaan. ,,Voetbal is een spel waarbij tienduizenden mensen in een stadion zitten en waarbij er eentje de beslissing moet nemen. Iedereen mag er wat van vinden. Zelf heb ik niet veel meegekregen van het sentiment in Nederland, maar je merkt dat er weleens kritiek op de speelwijze is. Dat is niet erg, het hoort erbij. Niet alles wat ik doe pakt goed uit, maar vooraf probeer je goed na te denken over wat je doet. Achteraf kan iedereen het verklaren en ook dat hoort erbij. Je moet daar niet van van slag raken en ook aan je koers durven vasthouden.”

Conference League

Zijn de resultaten bij PSV goed of slecht? Schmidt vindt dat de club nog op drie fronten actief is en denkt het seizoen op een mooie manier te kunnen beëindigen. ,,Dat we internationaal niet de volgende stap konden zetten in de Champions League was een grote teleurstelling. Toch zitten we nog altijd in een positie waarin we prijzen kunnen winnen, ook in de Conference League. Ik geloof erin dat wij de komende maanden nog iets moois gaan bereiken.”

Volledig scherm Roger Schmidt neemt na dit seizoen afscheid bij PSV. © ANP